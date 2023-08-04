Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında, ormancılık ve tabiat turizminde ihtisaslaşmış olan Kastamonu Üniversitesi’nin, Kastamonu’yu tabiat turizminde marka bir varış noktasına dönüştürme çabaları çok yönlü olarak devam etmektedir.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımlarıyla, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi İstiklâl Yolu Konferans Salonu’nda 15-17 Eylül 2023 tarihlerinde ‘Batı Karadeniz Bölgesi Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı’ gerçekleştirilecektir.

Dergimizin yayın yönetmeni İsmail Şahinbaş, çağrılı konuşmacı olarak 15 Eylül 2023 tarihinde, saat 11.00’da ‘Turizm ve Tabiat Olgusu İçerisinde Batı Karadeniz Bölgesi’nin Yeri ve Önemi’ başlığı altında bir konuşma gerçekleştirecektir.