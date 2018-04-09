Ak Pelikanların Dünyadaki En Önemli Dinlenme Alanlarından Biri Keşfedildi

Doğa Derneği ve Karacabey Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucunda ak pelikanların Avrupa’ya göçünde önemli bir dinlenme ve besleneme alanı keşfedildi. Yapılan çalışma sonucunda ak pelikanların dünya nüfusunun yüzde 5’inin, Avrupa nüfusunun ise yarıdan fazlasının Balkanlar’a doğru yolculukları üzerinde Karacabey Ovası’nda dinlendiği ortaya kondu.

Bu hafta başında Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği ortaklığı ile ak pelikan sayımı düzenlendi. Üç günün sonunda elde edilen veriler, 15 binin üzerinde pelikanın şu ana kadar fark edilmemiş küçük bir sulak alanda, Karacabey’de konakladığını ortaya koydu. Bu sayı, türün dünya nüfusunun yüzde 5’ine, Avrupa nüfusunun ise yarısına karşılık geliyor. Ak pelikanlar, büyük gruplar halinde bu alanı kullanarak bir haftaya kadar burada geceliyor ve besleniyor. Kuş uzmanları, pelikanların bu alanı Mart ortasından Nisan sonuna kadar kullandığını bildiriyor. Bununla birlikte, Nisan ayının ilk haftası göçün en yoğun olarak yaşandığı dönem. Karacabey’de birkaç gün dinlenen ak pelikanlar, Avrupa’daki kuluçka alanlarına doğru göçlerine devam ediyor.

Ak pelikanlar, yeni keşfedilen Karacabey’deki sulak alanları kullanan türlerden sadece birisi. Kuş uzmanları çok sayıda tepeli pelikan ve çeltikçi kuşunun da bu alanı kullandıklarını belirledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konu hakkında yaptığı açıklamada: “Buradan geçen ak pelikanların göç yolu üzerindeki sayımını Doğa Derneği’nden misafirlerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Onların ifade ettiği verilere göre Avrupa’da yaşayan pelikanların yarısı buradan geçmiş vaziyette. Bu, çok ciddi bir rakam. Bu da gösteriyor ki, göç yolu olarak tabir edilen bu alan, önemli bir merkez ve arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmelerde bu alanın önemli bir sulak alan özelliklerine sahip olduğu ve bu şekilde korunması gerektiği noktasında bir mutabakat sağladık. Bu noktada da çalışmaların içerisinde olacağız” dedi.

Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç ise şunları ifade etti: “Birlikte keşfettiğimiz heyecan verici bulgu, bu önemli göç yolu üzerine yapılan çalışmamızın sonu değil, tersine başlangıcı. Bu nedenle, Karacabey’in pelikanlarının izlenmesi ve korunması için Karacabey Belediyesi ve diğer ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”