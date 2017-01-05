3. Livera Kalandar Şenliği

Her yıl Ocak ayının 13’üncü gecesini 14’üne bağlayan gece Doğu Karadeniz’de Kalandar gecesi(Rumi yılbaşı) olarak kutlanmakta. Kalandar gecesi bu yıl Maçka Kaymakamlığı ve Maçka Belediyesi’nin destekleriyle, Yazlık (Livera) Mahallesi’nde üçüncü kez düzenlenecek şenlikle kutlanacak.
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