Arapça ‘sitte’ altı, ‘sevr’ ise öküz anlamındadır. Bu soğuk günlere ‘altı günlük öküz fırtınası’ demek yerinde olur. Anadolu’da halk bu soğuk günlere Nisan ayına Rumca ‘Abrul’ denmesinden dolayı ‘Abrul Beşi’ soğukları demektedir. Anadolu’da bu günlerde hesapta olmayan soğuklara dikkat çekmek için ‘Korkma zemherinin kışından, kork abrulun beşinden, öküzü ayırır eşinden’ denilir. Buradaki öküz sözcüğü Arapça ‘sevr’ sözcüğüne bir göndermedir.
Home › DOĞA TAKVİMİ › 20 Nisan / Sevr Fırtınası. Sittei Sevrin Evveli. Kocaöküz Fırtınası
-
-
-
En Popüler
-
Son Eklenenler
-
Son Yorumlar
- Mine Öztekin : Biz Mudurnu ile tanıştığımızda hala tavukçuluk baştacı geçim kaynağı idi,...
- umiteren : üstadım beni onure ettiniz.
- Selahattin Kondak : "Iğdır’da ‘Kerbela Şehitleri’ni Anma Etkinlikleri ve Aşure Günü" kısmını "....ve...
- Selahattin Kondak : Beklemedeyiz İsmail abi..Başarılar..
- hunter37 : Bu haklı mücadelenizde bende sizlerin yanındayım.Sağlıklı ve onurlu bir yaşam...
-
Karışık Yazılar
-
-