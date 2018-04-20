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20 Nisan / Sevr Fırtınası. Sittei Sevrin Evveli. Kocaöküz Fırtınası

20 Nisan / Sevr Fırtınası. Sittei Sevrin Evveli. Kocaöküz Fırtınası

DOĞA TAKVİMİ 0

Arapça ‘sitte’ altı, ‘sevr’ ise öküz anlamındadır. Bu soğuk günlere ‘altı günlük öküz fırtınası’ demek yerinde olur. Anadolu’da halk bu soğuk günlere Nisan ayına Rumca ‘Abrul’ denmesinden dolayı ‘Abrul Beşi’ soğukları demektedir. Anadolu’da bu günlerde hesapta olmayan soğuklara dikkat çekmek için ‘Korkma zemherinin kışından, kork abrulun beşinden, öküzü ayırır eşinden’ denilir. Buradaki öküz sözcüğü Arapça ‘sevr’ sözcüğüne bir göndermedir.

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