YOLLARI HEP SEVDİM

Yolları hep sevdim… Gitmeyi, keşfetmeyi, sonra geri gelmeyi, paylaşmayı aşkları da sevdim ben, her tür aşkı sevdim. Tutkuyla bağlanmayı da çok çok sevdim… Aşkı insani aşkta aradım ben. Aradım da durdum yıllarca…

Sonra bir gün durdum.

Baktım.

Fark ettim.

Fark ettirildim.

İçim aşkla yanıyordu.

İnsan aşkı değil bu…

Evren aşkı, yaşam aşkı, yaradan aşkı… O’nun aşkı…

İşte fark ettim ki yaşamdaki her şey ama her şey O’nun bir yansıması…

Sadece yansıması…

Aldığımız nefes…

Yaşadığımız sevinç.

Hissettiğimiz üzüntü.

Ve fark ettim ki anda kaldığında, anı yaşadığında esas sevinç, esas mutluluk orada…

Yaşam orada…

Aşk orada…

Anı fark ettim…

Fark ettim dostlar, hür olduğumu fark ettim bugün…

Metin ve fotoğraf: Burcu Oylan / Beyaz Kanatlar

11.07.2010, İstanbul