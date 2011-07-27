SİZ HİÇ KEKLİK GÖRDÜNÜZ MÜ?

Sevdiğim hayvanlar içerisinde kuşlar ilk sıralarda yer alır. Serçeyi sevmeyen hiçbir insan yoktur sanırım. Ben kargaları da çok severim. Kargaları çok sempatik ve komik bulurum.

İlk kekliği Antalya’da görmüştüm ve çok etkilenmiştim. Daha sonra Gümüşhane’de daha doğrusu Eski Gümüşhane’de (Süleymaniye Mahallesi) çok sayıda özgür ve korkusuz yaşayan keklikler dikkatimi çekmişti.

Ağrı Dağı’nın eteklerinde çiçek türleri arayarak geçirdiğim günler içerisinde her tepenin ardında haykırarak uçan keklikleri çok sevdim. Yine çiçek arayarak geçirdiğim günler içerisinde bir gün kekliğe en çok yaklaştığım an oldu. Ortaya bu fotoğraf çıktı.

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş

27.07.2011