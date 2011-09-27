LEYLEKLER ARTIK HİÇ GİTMEYECEK

Kızılcahamam’dan Ankara yönünde, E5 Karayolu’ndan 11 km ileride sağda, bir ana kayanın üzerinde ‘meçhul ressam’ tarafından yapılan leylek resimleri bulunuyor.

Bir dostum görmüş ve beni bilgilendirmişti. Üşenmeden gittim, gördüm ve gerçekten etkilendim. Gerçekten güzel çizilmiş resimler buldum. Resimlerin güzelliğinin dışında sıra dışı bir olay ile yaşama bağlanıyorsunuz.

Leylekleri hep sevmişimdir. Kuşların göçlerini bu ilginç güzel hayvanlar üzerinden hikâyelendirmişiz. Çocuklarımıza, bebeklerin dünyaya bu güzel yaratık tarafından getirildiğini anlatmışızdır. Hatta, bir özel banka leyleği logo yaparak emlak, ev, yuva kavramına vurgu yapmıştı.

Kayalar üzerine leylekler çizme fikri olağan üstü. Yönünüzü buraya çevirin, mutlu olacaksınız.

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

27.09.2011