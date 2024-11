İznik her daim doğru bir yer olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca, uygarlıklar üzerine uygarlıklar kurulmuştur bu coğrafyada. İznik’te gezmek ve fotoğraf çekmek için en doğru zamanı bulmak doğru bir yaklaşım değildir. İznik için her an, yaşanılası gereken andır.

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş

17.11.2014