GÖKLERDE KARGA OLMAK

Fotoğrafını gördüğümüz kuş bir karga. Evimizin balkonunda sabun çalarken gördüğümüz, işe giderken yol kenarlarında bekleyen, mahallede ağacın dalında tüneyen bir karga.

Bazen ötüşünü uğursuz saydığımız, insana yakın, bir o kadar da uzak ve bildiğimiz en büyük hikâyesi 150 yıl yaşayabilen bir canlı oluşu. Çocuklarımıza anlattığımız meşhur karga, tilki ve peynir masalında saf olan taraf. Belki masal değişmeli, kargaya iyi niyetli demeliyiz.

Bu fotoğrafı çekerken bunları düşündüm. Kargaları oldum olası sevmişimdir. Doğaya yararı saymakla bitmez. Bu fotoğrafı çektiğimde Bolu’da, Çele Dağı’nın doruklarındaydım. Yürüyüşüm boyunca beni takip etmişti. Benden 50 metre daha yükseklikteydi ve sonsuz mavilikte uçuyordu. Uçuyordu…

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş

05.10.2011