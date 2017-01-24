BEYAZ SESSİZLİK

Merhabalar; bu güncede Finlandiya’nın Rovaniemi Kasabası’na tek başıma gerçekleştirdiğim seyahate dair aldığım notları, yaşadığım deneyimleri anlatmaktadır. Öncelikle belirtmeliyim, bu seyahatin tamamını kendim organize ettim. Rovaniemi’de katılacağım aktiviteler için buradaki yerel firmalar ile görüştüm ve üzerinde mutabık kaldığımız bir plan dâhilinde satın aldığım turlara katıldım.

Havayolu, demiryolu olmak üzere tüm biletlerimi kendim alarak istediğim şekilde ve zamanda seyahat etme şansını yakaladım. Katılacağım turlar için firmaların sunduğu seçenekleri değerlendirdim ve bana uygun olabilecekleri seçtim. Bu konuyla ilgili tüm detaylar için bana ahmetanak@icloud.com adresinden mail atabilirsiniz. Burada fazla detay verip sizi sıkmak istemiyorum.

Bu gün Rovaniemi’deki ilk günüm. Yaklaşık 3 aydır üzerinde çalıştığım bu seyahati gerçekleştirmeye başlıyorum. Gündüz aktivitesinde ilk durak White Silence ‘Beyaz Sessizlik‘ olacak. Bu turu orman içinde kar ayakkabıları ile gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 saatlik bir aktivite olacak. Rovaniemi’nin sessiz, bakir ormanlarında şehirden uzak ve tamamen kendinizle baş başa kalabileceğiniz bir ortam. Her yer bembeyaz, her yer sessiz ve bir o kadar huzur verici. Rovaniemi’ye gelirseniz mutlaka bu tecrübeyi denemenizi öneriyorum. Yürürken kar ayakkabılarının çıkardığı sesi duyabiliyorsunuz. O da ayrı bir güzellik. Turun son bölümünde çadır içinde yanan ateş ve üzerinde size ikram edilen sosis ve sıcak meyve çayı; gerçekten içinizi ısıtıyor.

Gece bölümünde ‘Kuzey Işıkları’ için şehrin dışında ormanlık bir araziye gidiyoruz. Hava bulutlu, görme ihtimalim az diyebilirim. Öyle de oluyor, birkaç fotoğraf çekebiliyorum fakat mevcut aktivite bulut arkasında olduğu için pek keyifli diyemem şimdilik. Ama yılmak yok denemeye devam. Otele dönüyorum, yorucu bir günün ardından güzelce dinlenmek gerekiyor, çünkü yatma vakti saat 02.00’ı bulmuş durumda. Yarın beni bir başka macera bekliyor.

Metin ve fotoğraflar: Ahmet Anak / Lapland’a Yolculuk -1

24.01.2017