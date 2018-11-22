Yüreğimde Kalan

2018 yılı, 12 Ekim Cuma sabaha varmadan yolculuğum başlıyor. Uyu, uyu diye yastığa kapandığım saatten yalnızca iki ya da üç saat sonra heyecanla uyanıyor ve çağırdığım taksi ile havalimanı transferinin gerçekleşeceği buluşma noktasına doğru boş ve ışıklı caddelerde sakince yol alıyorum. Grupla buluşup, tanışıyoruz. Henüz bir ay bile olmadan yine havalimanındayım, seviyorum buraları, en çok da şehirden uzaklaşan rotaları…

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