Yenice’nin Renklerine Yolculuk

Yenice ormanlarının sonbahar mevsimi renk değişimi Kasım ayının ilk haftasında başlıyor. Renkler bir yandan değişirken, diğer yandan da yapraklar dökülüp orman kışa hazırlanıyor. Yapraklarının sararması ile yapraklarının dökümü arasındaki süreç çoğunlukla Kasım ayının ilk haftasında bir denge oluşturuyor. Yenice ormanlarının en renkli döneminde yapacak olduğumuz bu etkinlik tamamen görüntü toplamak üzerine planlanmıştır.

Program:

6 Kasım Cuma: Yenice yolculuğu için yola tek bir noktadan çıkacağız. Üsküdar Vapur İskelesi’nden saat 19.00’da başlayacak yolculuk gece yarısı Yenice Ihlamur Teras’ta sona erecek.

7 Kasım Cumartesi: Kahvaltının ardından Kızılkaya Vadisi’nde fotoğrafın peşine koşacağız. Öğleden sonraya kadar bu vadide görüntü topladıktan sonra vadi içerisinde yemek molası vereceğiz. Gece Ihlamur Teras’ta fotoğraf söyleşisi ve film gösterimi olacak.

8 Kasım Pazar: Kahvaltının ardından bu sefer İncedere Vadisi’nde fotoğrafın peşine koşacağız. Öğleden sonraya kadar bu vadide görüntü topladıktan sonra vadi içerisinde yemek molası vereceğiz. İstanbul’a dönüş akşam saatlerinde olacak.

Detaylar:

Etkinliğimiz 6 Kasım Cumagünü Üsküdar Vapur İskelesi’nden saat 19.00’da başlayıp, 8 Kasım Pazar günü Kadıköy’e uğrayıp Kabataş’ta sona erecek. Etkinliğimize ana yolcukta yapılan harcamalar dışında her şey dâhildir.

Bu etkinlik; Yenice ormanlarının güz mevsimini belgelemek amacı taşıyan fotoğrafçı gezginler için düzenlenmiştir. Tüm etkinliklerin zamanlaması, ışığın en uygun olduğu zaman dilimine göre ayarlanmıştır.

Etkinliğe katılmadan önce makine pilleri ve kartlarını kontrol etmekte yarar var. Bölgede makinemize uygun pil ve kart bulmak zor olabilir.

Yenice ormanları bol yağış alan bir bölge. Buna uygun kıyafetler alınmasında yarar var. Yenice ormanlarında yürümeden fotoğraf çekilmeyeceği için de bu amaca uygun bir eşya bulundurmakta yarar var.

Etkinliğin son başvuru tarihi; 19 Ekim 2020 Pazartesi günüdür.

Tur Bedeli: 1.450 TL (KDV Dâhil)

Trekking Turizm (TÜRSAB 5239)

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Tel: 0 (212) 245 79 66

Mail: ismailsahinbas@gmail.com