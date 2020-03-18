Yenice’de Trekking

Yenice ormanlarında Mayıs ayının taze filizlenen bitkileri eşliğinde yapılacak olan bu etkinlik kesin kalkışlıdır. İstanbul’dan hareketle yapılacak etkinliğe küçük tur otobüsü ile hareket edilecektir. Turun tamamı orta mesafe yürüyüşlerden oluşmaktadır. 1450 TL olan etkinlik 12 kişi ile sınırlı olup, tam pansiyondur. 30 Nisan Perşembe gün gece yarısı tur otobüsü ile yola çıkıp, 6 saatlik bir yolculuk sonrası konaklama yapacağımız Ihlamur Teras’a varacağız.

1 Mayıs Cuma / Şeker Vadisi

Sabah Kahvaltının ardından güneş tepe noktaya gelince tesissimizin bulunduğu alandan Şeker Kanyonu bitim noktasında bulunan vadiye kısa bir yürüyüş yapacağız.

2 Mayıs Cumartesi / Yenice Ormanları Transı

Yenice ormanlarının en güzel noktası olan seyir tepesinden Filyos Vadisi’ne doğru iniş yapacağımız bu rota baharın çiçek kokuları eşliğinde gerçekleşecek.

3 Mayıs Pazar / Kızılkaya Vadisi

Sabah kahvaltısının ardından Kızılkaya Vadisi’ne gideceğiz. Vadiyi en güzel gören seyir tepesine yapacağımız yürüyüşün ardından İstanbul’a dönüş yapacağız.

Trekking Travel (TÜRSAB 5239)

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