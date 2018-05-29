Yenice’de Trekking (14-17 Haziran 2018)

Anadolu’nun zengin bitki çeşitliğinin en güzel örnekleri Yenice’de bulunmaktadır. Bu uçsuz bucaksız orman denizi, Türkiye’nin en büyük blok ormanlarından bir tanesi. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından 1999 yılında ‘Avrupa Ormanlarının Sıcak Noktaları’ adı altında acil olarak korunması gereken 100 orman alanı belirlendi. Yenice ormanları da, biyolojik çeşitlilik açısından en değerli yerler sayılan bu dokuz alandan biri. Bu ormanlar, İncedere ve Şimşirdere / Çitdere su toplama havzaları içindeki yamaçlarda çok geniş alanlara yayılan karışık doğal yaşlı ormanları, anıt ağaçları, derin vadileri, akarsu ekosistemlerini ve muazzam bir yaban hayatını içinde saklıyor. Bu etkinliğimizde Yenice’nin yeni patika rotalarında yürüme imkânı bulacağız.

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