Yenice Sonbahar Fotoğraf Turu

Yenice ormanlarının sonbahar mevsimindeki renk değişimi Kasım ayının ilk haftasında başlıyor. Renkler bir yandan değişirken, diğer yandan da yapraklar dökülüp orman kışa hazırlanıyor. Yapraklarının sararması ile yapraklarının dökümü arasındaki süreç çoğunlukla Kasım ayının ilk haftasında bir denge oluşturuyor. Yenice ormanlarının en renkli döneminde yapacak olduğumuz bu etkinlik tamamen görüntü toplamak üzerine planlanmıştır.

Program

4 Kasım Cuma

Yenice yolculuğu için yola tek bir noktadan çıkacağız. Kadıköy Evlendirme Dairesi’nden saat 19.30’da başlayacak yolculuk gece yarısı Yenice Ihlamur Teras’ta sona erecek. Dönüşte Gebze’den başlayarak Kadıköy Evlendirme Dairesi, Mecidiyeköy ve İncirli duraklarına uğrayacağız.

5 Kasım Cumartesi

Kahvaltının ardından Göktepe Yaylası’na doğru yola çıkacağız. Yenice ormanlarının renkliliği, göle yansıyan sonbahar ormanının görüntüleri ve yılkı atları ile Göktepe eşsiz görüntüler sunmaktadır. Öğlenden sonra Şeker Kanyonu’nda olacağız. Vadi içerisine titrek giren ışığın bu karışık orman üzerinde yarattığı ışık-gölge oyunlarını gözlemleyip belgeleyeceğiz.

6 Kasım Pazar

Kızılkaya Vadisi, orman tablosu görüntüsü ile Yenice ormanlarının vazgeçilmez bölgelerinden biridir. Bu yaşlı ormanları sonbaharda kuş bakışı görebilmek için Kızılkaya Vadisi’nin doruklarına kısa yürüyüşler yapacağız. Ayaklarımız altında yer alacak olan ormanda tabiatta var olan tüm renkleri bir arada görme imkânı bulacağız. Akşam dönüş saatine kadar Kızılkaya Vadisi içerisinde olacağız.

Detaylar

Bu etkinlik; Yenice ormanlarının güz mevsimini belgelemek amacı taşıyan fotoğrafçı gezginler için düzenlenmiştir. Tüm etkinliklerin zamanlaması, ışığın en uygun olduğu zaman dilimine göre ayarlanmıştır.

Etkinliğe katılmadan önce makine pilleri ve kartlarını kontrol etmekte yarar var. Bölgede makinemize uygun pil ve kart bulmak zor olabilir.

Yenice ormanları bol yağış alan bir bölgedir. Buna uygun kıyafetler alınmasında yarar var. Yenice ormanlarında yürümeden fotoğraf çekilmeyeceği için de bu amaca uygun eşyalar bulundurmakta yarar var.

Tur bedeline bölgeye ana ulaşım, bölgede ara ulaşımlar, TP konaklama (İki gece konaklama, iki kahvaltı ve bir akşam yemeği) ve rehberlik dâhildir. Cumartesi ve Pazar günü kumanya hazırlanacaktır. Konaklama, Ihlamur Teras’ta bulunan bungalovlarda iki kişi kalacak şekilde ayarlanmıştır.

Son Başvuru Tarihi

21 Ekim 2021 Cuma günü

Tur Bedeli

4.500 TL’dir (KDV Dâhil)

Trekking Travel (TÜRSAB 5239)

İletişim adreslerimiz

trekking@trekking.com.tr

sirtcantam@sirtcantam.com.tr

0 (212) 245 79 66