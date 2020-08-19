Yenice Bulut Denizi Fotoğraf Turu

Yenice ormanları en renkli sonbaharı Kasım ayının ilk yarısında yaşıyor. Kasım aynın ilk haftası ile ikinci haftası arasında Filyos Vadisi’ndeki renkliliğe bir de bulut denizi ekleniyor. Yılda bir ya da iki gün yaşanan bu doğa olayı için hazırlamış olduğumuz bu etkinlik görüntü toplamak amaçlı zor bir etkinliktir.

Program:

13 Kasım Cuma: Yenice yolculuğu için yola tek bir noktadan çıkacağız. Üsküdar Vapur İskelesi’nden saat 19.00’da başlayacak yolculuk gece yarısı Yenice Ihlamur Teras’ta sona erecek.

14 Kasım Cumartesi: Kahvaltının ardından Kuzdağ Bölgesi’ne yolculuk yapıp görüntü toplayacağız.

15 Kasım Pazar: Günün çok erken saatlerinde özel araçlar için Seyir Terası olarak bilinen Subatar Yaylası’na ulaşacağız. Zorlu ve uzun bir yolculuktan sonra güz mevsiminde Filyos Vadisi’ne dolan bulut denizi ile birlikte güz renklerini bir arada gözlemleyeceğiz. Öğle yemeğinin ardından gece İstanbul’da olacak şekilde yola çıkacağız.

Detaylar:

Etkinliğimiz 13 Kasım Cumagünü Üsküdar Vapur İskelesi’nden saat 19.00’da başlayıp, 15 Kasım Pazar günü Kadıköy’e uğrayıp Kabataş’ta sona erecek. Etkinliğimize ana yolcukta yapılan harcamalar dışında her şey dâhildir.

Bu etkinlik; Yenice ormanlarının güz mevsimini belgelemek amacı taşıyan fotoğrafçı gezginler için düzenlenmiştir. Tüm etkinliklerin zamanlaması, ışığın en uygun olduğu zaman dilimine göre ayarlanmıştır.

Etkinliğe katılmadan önce makine pilleri ve kartlarını kontrol etmekte yarar var. Bölgede makinemize uygun pil ve kart bulmak zor olabilir.

Yenice ormanları bol yağış alan bir bölge. Buna uygun kıyafetler alınmasında yarar var. Yenice ormanlarında yürümeden fotoğraf çekilmeyeceği için de bu amaca uygun bir eşya bulundurmakta yarar var.

Subatar Yaylası’na özel araçlar içinde yolculuk yapacağız. Yolculuk zorlu orman yolundan gün doğmadan başlayacak. Soğuk havaya karşı uygun malzeme bulundurmak gerekli.

Etkinliğin son başvuru tarihi; 26 Ekim 2020 Pazartesi günüdür.

Tur Bedeli: 1.550 TL (KDV Dâhil)

Trekking Turizm (TÜRSAB 5239)

Kamerhatun Mah. Hamalbaşı Cad. Üstündağ İş Merkezi, No: 14 / 140, Beyoğlu – İstanbul

Tel: 0 (212) 245 79 66

Mail: ismailsahinbas@gmail.com