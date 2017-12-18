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Yenice Belgeseli Kastamonu’da Gösterilecek

Yenice Belgeseli Kastamonu’da Gösterilecek

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Dergi ekibimiz tarafından hazırlanan ‘Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır’ isimli belgesel film 19 Aralık Salı Günü Kastamonu’da gösterilecek.

Kastamonu Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde saat 16.00-18.00 saatleri arasında yapılacak etkinlik sırasında ‘Kırsalda Ekoturizm, Yerelde Kalkınma İçin Atılması Gereken Adımlar’ isimli bir söyleşi yapılacak.

Söyleşinin konukları; dergimizin yayın yönetmeni İsmail Şahinbaş, Yenice Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Sorumlusu Aşkın Uzunkara ve Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır.

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