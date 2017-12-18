Yenice Belgeseli Kastamonu’da Gösterilecek

Dergi ekibimiz tarafından hazırlanan ‘Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır’ isimli belgesel film 19 Aralık Salı Günü Kastamonu’da gösterilecek.

Kastamonu Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde saat 16.00-18.00 saatleri arasında yapılacak etkinlik sırasında ‘Kırsalda Ekoturizm, Yerelde Kalkınma İçin Atılması Gereken Adımlar’ isimli bir söyleşi yapılacak.

Söyleşinin konukları; dergimizin yayın yönetmeni İsmail Şahinbaş, Yenice Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Sorumlusu Aşkın Uzunkara ve Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır.