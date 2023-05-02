Yeni bir sayı, yeni umutlar

Uzun bir aradan sonra yeniden basılı bir sayı ile karşınızdayız. Yayıncılık tutku işidir diye düşünüyoruz. Sadece basılı olarak değil, sayısal ortamda, sosyal medya hesaplarımızdan ve hazırladığımız belgesellerle tutkumuzu sürdürüyoruz.

Sırtçantam’ın yayın hayatına başlamasından günümüze kadar 18 yıllık bir zaman geçmiş. Dedem Mehmet Baki Şahinbaş ve babam İsmail Şahinbaş ile birlikte sürdürdüğümüz yayıncılık serüvenimiz üçüncü kuşağa kadar ulaştı. Dergimizin yeni sorumlu yazı işleri müdürü olarak karşınızdayım.

İzmit Belediyesi desteği ile 47. sayımızı İzmit’in doğal ve kültürel değerlerine ayrıldık. İzmit özel sayısının hazırlanması için bizlere destek olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ederiz.

İzmit özel sayısında çok az kişinin bildiği ilginç konulara yer verdik. Yakın bir gelecekte kültür turizminde ön plana çıkacak değerlerin müjdesini buradan vermek istiyorum.

6 Şubat 2023 günü çok büyük bir felaketle uyandık. Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldık. Ulusumuzun başı sağ olsun.

Cumhuriyetimiz 100. yaşına ulaştı. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yoldaşları ve Kurtuluş Savaşı’mızın isimsiz kahramanlarını saygı ile anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.

Deniz Ö. Şahinbaş

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü