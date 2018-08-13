Yaz Sıcağında Serinleten Yürüyüş

Turizmde farklı etkinlik arayışları, uygulamaları çeşitlendirirken insanların dikkatleri de yeni turizm alanlarına yöneliyor. Deniz turizminin yanında doğa turizmi de her geçen gün daha da gelişiyor. Deniz ve doğa turizminde adını duyuran Kocaeli doğal güzellikleri bakımından alternatif turizmde akla gelen ilk kentlerden biri. Günümüz insanının spora ihtiyacı olduğu bu dönemde Kocaeli’deki yüzlerce kilometrelik doğa yürüyüş parkurları eğlenerek fiziki aktivasyon sağlıyor. Bol oksijenli yürüyüşler, yaz sıcaklarında serinleyerek spor yapmaya da imkân sağlıyor.

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