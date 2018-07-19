Yaşayan İnsan Hazinesi Hayri Dev’i Kaybettik

UNESCO Genel Konferansı tarafından 2003 yılında kabul edilen ve Türkiye’nin 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2008 yılında ‘Çam Düdüğü Yapımcısı ve İcracısı’ olarak Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilen 85 yaşındaki saz ustası Hayri Dev’in hayatını kaybetmiş olması, sanat ve kültür camiasında olduğu gibi UNESCO’da da derin üzüntüyle karşılanmıştır.

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