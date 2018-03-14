WWF-Türkiye’nin ‘Dünya Saati’ Etkinliği 24 Mart Cumartesi Gerçekleşecek

WWF-Türkiye’nin dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 2007’den beri tüm dünyada gerçekleştirdiği ‘Dünya Saati’ etkinliği, bu yıl 24 Mart Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında yapılacak. Bu yıl 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ve Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray, Kadir Has ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri gibi birçok kurum da ışıklarını kapatacak. Ayrıca Beşiktaş ve Başakşehir Spor Kulüpleri de etkinliğe destek verecek.

Çevre sorunlarına ve doğaya dikkat çekmek amacıyla WWF tarafından küresel düzeyde her yıl gerçekleştirilen en büyük çevre hareketi olan “Dünya Saati” (Earth Hour) bu yıl 24 Mart Cumartesi günü 20.30 – 21.30 saatleri arasında “Dünyaya Bağlan” sloganıyla yapılacak. Türkiye’de WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilecek olan “Dünya Saati 2018”, biyolojik çeşitliliği korumayı ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Etkinliğe geçen yıl 187 ülke ve bölgeden milyonlarca insan katıldı. 350’den fazla ünlü kişi ve kanaat önderi de etkinliği destekledi. Dünya çapında 3.000’den fazla anıtsal yapının ışıkları söndü.

Bu yıl ‘Dünya Saati’ etkinliği kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ve Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray, Kadir Has ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri gibi birçok kurum da ışıklarını kapatacak. Ayrıca Beşiktaş ve Başakşehir spor kulüpleri de etkinliğe destek verecek.

Garanti Bankası’nın ana sponsorluğu ve Panasonic Eco-Solutions Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirilen ‘Dünya Saati’ geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da, www.dunyasaati.org adresi üzerinden etkinliğe kayıt yapılarak, farklı grup faaliyetleriyle desteklenebiliyor. Katılımcılar; doğa sohbetleri, gece koşusu, bisiklet turu, doğa masalları, yıldız gözlemi, doğadan esinlenilmiş yoga pozları, müzik dinletisi, fosforlu kıyafetlerle dans, ormanda ya da bahçede kamp, komşularla kuyu oyunları ya da saklambaç ve kıyafet veya kitap gibi eşyaları kapsayan takas gibi etkinlikler düzenleyebiliyorlar.

‘Tek kullanımlık plastik malzeme kullanımını azaltın’

WWF – Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli bütün doğaseverleri Dünya Saati 2018’e katılmaya şu sözlerle davet ediyor: “Kentlerde yaşasanız bile dünyaya bağlanmak mümkün! Biz bunun için herkese beş adım tavsiye ediyoruz. Öncelikle atığınızı, özellikle de doğada çözülmesi yüzyıllar süren tek kullanımlık plastik malzeme kullanımını azaltın. Yaşadığınız yerde bitki ve çiçek yetiştirerek hem hayatınızı hem de çevrenizi renklendirin. Doğa yürüyüşlerine gidin; toprağı ve ağaçları hissedin, temiz havayı ciğerlerinize çekin. Yemeklerinizde sürdürülebilir, yani mevsiminde, yerel ve avlanması yasak olmayan besinleri tercih edin. Mümkünse yemek atıklarınızı kompostlaştırarak tekrar toprağa kazandırın. Ve harekete geçin… İster plajları temizlemek için bir etkinlik düzenleyin, ister etrafınızdaki insanları geri dönüşüm konusunda teşvik edin, isterseniz dünyamızı korumaya yardım etmek için bir dilekçe imzalayın. Dünyaya bağlanın ve onu korumak için bir şeyler yapın.”