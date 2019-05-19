Vizesiz, Pasaportsuz Maldiv Seyahati: Tisan Yarımadası

Tisan Yarımadası Mersin’in Silifke ilçesinin Yeşilovacık Mahallesi’nde bulunuyor. Güzelliği ve doğallığıyla gözleri kamaştıran bu coğrafi oluşumu gelin birlikte keşfedelim.

Daha yola çıkmadan bile içinizi kıpır kıpır gezme duygusu kaplar. Eğer ilkbahar ve yaz mevsiminde gidiyorsanız yolculuk boyunca sıcak bir hava size eşlik eder. Arabanızın camının bir tarafı masmavi deniz manzarasıyken bir diğer tarafı da Akdeniz’in bitki örtüsüdür. Yola devam ederken sizi limon, portakal, mandalina ağaçları yer yer de incir, zeytin, mimoza ağaçları karşılar. Yarımadaya varmadan görsel şölen başlamıştır bile.

Doğa yürüyüşünü sevenler parkura Dana Adası’nın karşısındaki tepeden başlayarak 8 km’lik bir yol kat edebilirler. Zirveye ulaştıklarında Tisan Yarımadası gözler önüne serilir. Yarımadaya biran önce ulaşmak isteyenler ise sahil yolunu tercih edebilirler.

Dalga ve akıntıların yıllar boyunca kıyıyı aşındırıp şekillendirmesiyle oluşan Tisan Koyu’nun tarihi de sizi geçmişe sürükler. Mavi ve yeşilin kucaklaştığı bu yer MÖ 7. yüzyılda kurulan Yunan kolonisi olan Aphrodisias’a kadar uzanır.

Bodrum evlerini andıran görüntüsüyle size burada bulunan oteller ve kiralık apart evlerde kalma imkanı sağlar. Otelinize veya evinize yerleşince ufak bir çevre gezisi yaparken böyle güzelliklere de rastlayabilirsiniz.

Yarımadanın karşısında bulunan Dana Adası’na tekne turu yapıp balıkları görebilirsiniz. Caretta carettalarında yaşadığı koyun çevresinde kamp yapabileceğiniz enfes yerler var. Çadırınızı kurmak istediğinizde rüzgârın yönünü size ağaçlar bildiriyor. Balık tutmayı sevenler ise yanlarında oltalarını mutlaka getirmeli çünkü burası balık cenneti!

Enerjimi atmaya geldim diyorsanız, paraşütle bile atlayabilirsiniz. Ada size aktivite konusunda özgünlük ve özgürlük sunuyor. Günün yorgunluğunu atmak istediğinizde çadırınızdan çıkın ve demlediğiniz kahvenizi batan güneşe karşı için. Geceye doğru başınızı gökyüzüne kaldırın. Soluğunuz kesilecek…

Tisan Adası’na nasıl gidilir?

Silifke-Tisan Yarımadası: 47km

Antalya-Tisan Yarımadası: 366 km

Mersin-Taşucu: 172 numaralı belediye otobüsü ve sonra otostop çekebilirsiniz.

Metin ve fotoğraflar: Semiha Ertuğrul Yavuz