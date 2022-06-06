Unuttuğumuz Toplumsal Değerler ve Edirne

Edirne Belediyesi ve TÜRSAB’ın iş birliği ile 3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen ‘Edirne 9/8 Festivali ve ‘Edirne Tanıtım Gezisi’ne TÜRSAB üyesi acente sahibi olarak katıldım.

Meslektaşlarımla, özellikle meslek büyüklerimle karşılaşmak, görüş alışverişinde bulunmak açısından benim açımdan çok yararlı bir gezi oldu. Özellikle her etkinliğin güçlü karakteri İlham Seyyale büyüğüm, çok sevgili gezgin dostlarım Hakan Çokgezen ve Barış Ataç ile birlikte iyi zaman geçirdim.

Ahi geleneğinden gelen bir usta; Metin Keçecizade

Edirne gezisi bir bakıma eski anılarımın da canlanmasına yol açtı. Gala yemeğinde Edirne’nin meşhur bademcisi ve lokumcusu Metin Keçecizade beyefendi ile karşılaşmam bizleri eskiye götürdü: 1999 yılında Edirne Fotoğraf Derneği’nde (EFOD), Safranbolu’yu tanıtan dia gösterisi yapmıştım. EFOD başkanı Edirne sevdalısı Behiç Günalan beyefendi ile tanışıklığımız o güne dayanır. Gösteriye Metin Keçecizade’de katılmıştı. Orada bulunan ve gösteriyi izleyen herkes çok şaşırtmıştı. Metin bey o geceye Safranbolulu olduğunu ve 1972 yılında Edirne’ye yerleştiğinden bahsetmişti. Fotoğraflarla da olsa memleketini görmek istemiş ve etkinliği duyunca katılmış. Metin beyi birçok kişi Edirneli bilirmiş meğer. O yıldan hatırımda kalan bir anı da; Rüstempaşa Kervansarayı’nda kalmıştım ve hava çok soğuktu…

Edirne, Selimiye Cami, Kırkpınar, belediyenin eski meclis salonu, doğal ve kültürel değerler, müzeler, oynayan mutlu insanlar, ciğer, lokum, badem, etkinlik, şenlik her şey bir taraf bu gezide hissettiklerim beni mutlu etti.

Mahallenin abisi

Edirne’nin mahallenin abisi gibi gördüğü bir başkanı var. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gezi boyunca bizi hiç yalnız bırakmadı. Rehberlik yaptı, abilik yaptı, başkanlık yaptı, arkadaşlık yaptı. Hiçbirini abartmadı, eksik yapmadı, konuştu, şakalaştı, aydınlattı. Gurup olarak çarşı içerisinden geçerken başkanı gören genç ya da yaşlı herkes ayağa kalktığına şahit oldum. Şehrin emini olmak bu olsa gerek.

Trakyalılar memleketin sigortasıdır

Üç gün süren bir gezi için çok şey yazabilirdim ama hisleri kaleme almak çok zor oluyor. Edirne, Osmanlı’nın imparatorluğa geçişinin başkentidir. Edirne, eski Trakya gelenekleri estetikle yaşayan halklar topluluğudur. Trakya, Trakyalılar, muhacirler, mübadiller memleketin sigortasıdır…

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş