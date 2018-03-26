UNESCO’nun Uluslararası Nevruz Günü Mesajı

Nevruz, insanlığın büyük bir kesimi için, baharın ilk günü ve yeni yılın başlangıcını işaret etmektedir. Bugün, sadece Asya ve Kafkasya’da bulunan ülkelerde değil, tüm dünyada, milyonlarca aile binlerce yıl öncesine uzanan geleneği devam ettirerek Nevruzu kutlamaktadır.

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