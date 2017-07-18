UNESCO’nun Uluslararası Nelson Mandela Günü Mesajı

Nelson Mandela, UNESCO Dünya Belleği Kütüğüne arşivi kaydedilen Rivonia davasında yaptığı tarihi konuşmasında şunları ifade etti: “Herkesin uyum içinde ve eşit fırsatlarla birlikte yaşadığı demokratik ve özgür bir toplum idealine değer verdim. Bu, yaşamak ve başarmak için umduğum idealdir. Ancak gerekirse ölüme de hazır olduğum bir idealdir.”
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