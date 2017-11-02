Adalet, özgür bir toplumun köşe taşıdır. Adalet ifade özgürlüğünü tehdit edenlerin cesaretini kırar ve ifade özgürlüğünü savunanları cesaretlendirir. Bu sebeple, gazetecilere karşı adaletsizlik bütün toplumlar için oldukça masraflıdır.
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UNESCO’nun Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü Mesajı
Adalet, özgür bir toplumun köşe taşıdır. Adalet ifade özgürlüğünü tehdit edenlerin cesaretini kırar ve ifade özgürlüğünü savunanları cesaretlendirir. Bu sebeple, gazetecilere karşı adaletsizlik bütün toplumlar için oldukça masraflıdır.