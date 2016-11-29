Uluslararası Filistin Halkıyla Birlik Günü bizlere halklar ve kültürler arasındaki karşılıklı saygı ve insan onuru temelinde inşa edilecek barışa olan bitmek bilmez sadakatimizi tekrardan ifade etmek için önemli bir fırsattır.

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