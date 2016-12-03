UNESCO’nun Uluslararası Engelliler Günü Mesajı

Uluslararası Engelliler Günü, eğitim, bilim, kültür ve bilgi ve iletişim aracılığıyla kapsayıcılık ve güçlendirmeye yönelik harekete geçme ve engelli kadın ve erkeklere karşı yapılan ayrımcılığa karşı durmak için her sene önemli bir fırsat olmaktadır.
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