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UNESCO’nun Uluslararası Anadil Günü Mesajı

UNESCO’nun Uluslararası Anadil Günü Mesajı

GÜNIŞIĞI 0

UNESCO, Uluslararası Anadil Günü vesilesiyle, dilsel çeşitlilik ve çok dilliliğe bütün kalbiyle olan bağlılığını yeniden ifade etmektedir. Diller kim olduğumuzu ifade eder, düşüncelerimizi ve kimliklerimizi oluştururlar. Her kültürün doğru anlaşılmasına hizmet eden dilsel çeşitliliğe saygı gösterilmeden herhangi bir özgün diyalog veya etkili uluslararası işbirliği kurulması mümkün değildir.

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