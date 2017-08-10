UNESCO’nun Dünya Yerliler Uluslararası Günü Mesajı

Bu sene, Birleşmiş Milletlerin Yerli İnsanlar Bildirgesi gibi önemli bir dönüm noktasının 10. yılını kutluyoruz. Bu gün, yerli insanların haklarını yüceltmek ve karşılıklı anlayış, barış ve sürdürülebilir kalkınmaya eşsiz bir katkıda bulunmak için bir fırsattır. Yerliler, eşsiz kültürlerin ve doğal ortamla ilişkilerin mirasçısı ve uygulayıcısıdırlar.

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