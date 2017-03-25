UNESCO’nun Dünya Su Günü Mesajı

İnsan aktivitelerinin çoğu su atığı oluşturmaktadır ve dünyadaki su atıklarının yüzde sekseninden fazlası herhangi bir işlem görmeksizin doğaya salınmaktadır. Bu böyle devam edemez – Birleşmiş Milletler 2017 Dünya Su Kalkınma Raporu’nun mesajı böyledir. İşlem görmemiş su atıklarının doğaya salınımını azaltmak sadece hayat kurtarıp sağlıklı ekosistemleri güçlendirmekle kalmamakta – ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın ilerlemesine yardım etmektedir.
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