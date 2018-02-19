UNESCO’nun Dünya Radyo Günü Mesajı

UNESCO 2018 Dünya Radyo Gününü spor ve radyo temasına ithaf etmiştir. Radyo, spor etkinliklerindeki ilgi ve istekliliğin iletilmesindeki rolünün yanında adil oyun, takım ruhu ve eşitlik gibi değerlerin de yaygınlaştırılmasında önemli bir araçtır.
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