UNESCO’nun Dünya Çingene Dili Günü Mesajı

UNESCO çeşitlilikten oluşan yapısı bütün toplumlar için bir güç kaynağı olan Çingenelerin dili ve kültürünü korumak, Çingenelerin refahını sağlamak ve bütün dillerin önemini tanımak adına 2015 yılında Dünya Çingene Dili Günü’nü benimsemiştir.

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