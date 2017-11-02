UNESCO’nun Dünya Çingene Dili Günü Mesajı

UNESCO çeşitlilikten oluşan yapısı bütün toplumlar için bir güç kaynağı olan Çingenelerin dili ve kültürünü korumak, Çingenelerin refahını sağlamak ve bütün dillerin önemini tanımak adına 2015 yılında Dünya Çingene Dili Günü’nü benimsemiştir.
-
-
-
En Popüler
-
Son Eklenenler
-
Son Yorumlar
- Mine Öztekin : Biz Mudurnu ile tanıştığımızda hala tavukçuluk baştacı geçim kaynağı idi,...
- umiteren : üstadım beni onure ettiniz.
- Selahattin Kondak : "Iğdır’da ‘Kerbela Şehitleri’ni Anma Etkinlikleri ve Aşure Günü" kısmını "....ve...
- Selahattin Kondak : Beklemedeyiz İsmail abi..Başarılar..
- hunter37 : Bu haklı mücadelenizde bende sizlerin yanındayım.Sağlıklı ve onurlu bir yaşam...
-
Karışık Yazılar
-
-