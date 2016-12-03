HomeGÜNIŞIĞIUNESCO’nun Dünya AIDS Günü Mesajı
UNESCO’nun Dünya AIDS Günü Mesajı

UNESCO’nun Dünya AIDS Günü Mesajı

GÜNIŞIĞI 0

UNESCO eğitimin, HIV virüsünden korunma konusunda sürdürülebilir ve etkin bir yaklaşım için bir temel olduğuna inanmaktadır. 2016 Korunma Uçurumu raporuna göre, gençlerin üçte ikisi HIV virüsüne dair doğru ve kapsamlı bilgiye sahip değildir. Bu ve hizmetlere ulaşım eksikliği, utanma, ayrımcılık, yapısal eşitsizlikler gibi diğer faktörler belirli kitleler üzerinde oransız etkiler bırakmaktadır.

Devamı İçin Tıklayın…

Author

Editör

Related Posts

Bir Cevap Yazın