Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde Yarışmalar Başladı

8-10 Haziran 2023 tarihlerinde 24.’sü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen belgesel film ve Safranbolu temalı belgesel film yapım destek yarışması başvuruları bugün (3 Nisan 2023) başladı.

Her yıl artarak devam eden katılımın, bu yılda yoğun olması beklenirken diğer yandan yarışmalarda verilecek ödüller de belirlendi.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Safranbolu’muzun ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını, ülkemizin var olan kültürel zenginliklerinin işlenmesini sağlayarak ‘Kültür Turizminin’ gelişmesine katkı sağlamak ve belgesel filmleri seyirciyle buluşturarak, belgeselin hak ettiği değeri almasını amaçladığımız festivalimizde bu yıl vereceğimiz ödüller ise şöyle:

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Ödülleri

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması

En İyi Uzun Metraj Belgesel Film Ödülü 50.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

Uzun Metraj Jüri Özel Ödülü 25.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması

En İyi Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü: 30.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü: 15.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması

Süha Arın En İyi Belgesel Ödülü: 30.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması

Aytekin Aytekin En İyi Proje Ödülü: 25.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

Belgesel film yarışmasının son başvuru tarihi 24.04.2023 saat 17.00 (TSI) olurken, Safranbolu temalı belgesel film yapım destek yarışmasında ise 05.05.2023 saat 17.00 (TSI) olarak açıklandı. Yarışmaya katılmak isteyenler www.altinsafran.org web sitesinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.