Yükseköğretim Kurumu tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’ kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında İhtisas Üniversitesi seçilen Kastamonu Üniversitesi, eğitim ve araştırma etkinliklerinin yanı sıra ihtisas alanına uygun ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ile de Kastamonu’nun kalkınmasına yönelik çabalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi koordinasyonunda Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında ‘Kastamonu Tabiat Turizm Sempozyumu’ gerçekleştirmektedir.

Kadim şehir Kastamonu’nun somut ve somut olmayan kültürel miras zenginliğini taçlandıran doğal güzellikleri ve bu güzelliklerin oluşturduğu tabiat turizm potansiyelinin yerel anlamda derinlemesine inceleneceği ‘Ulusal Kastamonu Tabiat Turizmi Sempozyumu’naSırtçantam dergimiz adına yayın yönetmenimiz İsmail Şahinbaş’ın katılımcı olmasından dolayı mutluyuz.

Ülkemizin dört bir yanından akademisyen, sektör profesyoneli, sivil toplum kuruluşu önderlerinin yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımını hedeflenen bu sempozyum; sonuçları açışından bilime olduğu kadar uygulamaya yönelik de somut öneriler getirerek bir yol haritası niteliği taşıyacağı düşüncesindeyiz.

Forum

26 Kasım 2021, Cuma, 10.00-11.30

Bir Maceradır Kastamonu

Yer: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu

Moderatör: Dr. Alp Arslan (Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) Başkanı)

Panelistler

İsmail Şahinbaş (Gezgin, TV Programcısı)

Adem Salcıoğlu (Gezgin, Gezi Programları Yapımcısı ve İş insanı)

Minadiye Kaya (Doğa Gezginleri Derneği (DEZGİNDER) Başkanı)