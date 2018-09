‘Ulusal Çevre Şampiyonu’ İzmir

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen ‘Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye ulusal şampiyonu İzmir oldu. Kent, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çevre yatırımlarıyla aynı zamanda uluslararası yarışmanın finalistleri arasına girmeye de hak kazandı.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen ‘Tek Dünya Kentleri Yarışması’na (OPCC) 2017-2018 döneminde 23 ülkeden 132 şehir katılım gösterirken, Türkiye’den Gaziantep, İstanbul ve İzmir yer aldı. Yarışmacı kentlerin başvurularını değerlendiren bağımsız jüri İzmir’i, ‘iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir hareketlilik ve ulaşım konusundaki iddialı hedef ve uygulamaları’ nedeniyle Türkiye’nin ulusal şampiyonu seçti ve uluslararası yarışmanın finalistleri arasına aldı. Finale kalan 40 kent arasından belirlenecek birincinin, 12 Eylül’de San Francisco’da düzenlenecek ‘Dünya İklim Zirvesi’nde açıklanacağı bildirildi.

Her ülkeden 3 finalist seçiliyor

WWF tarafından 2011’den bu yana gerçekleştirilen etkinliğin öncelikli hedefi, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, kentlerde iklim dostu bir dönüşümü teşvik etmek, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yol alan kentleri seçmek ve farkındalık oluşturmak. Yarışma, karbon ayak izini azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı direnci artırma yolunda anlamlı ve yenilikçi adımlar atan kentleri öne çıkarıyor. Her bir kentin sunduğu veriler tek bir adreste toplanıyor ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir bilimsel konsey, yapılan başvuruları değerlendirerek her ülkeden en fazla üç kenti finalist olarak belirliyor. Değerlendirme iklim hedefleri açısından önem taşıyan enerji, binalar, iklim değişikliğine uyum konularına yoğunlaşıyor. Bu yılın tematik odağı olan sürdürülebilir ulaşım ve hareketlilik konusundaki hedef ve uygulamalara da özel önem veriliyor.

Çevre dostu belediye

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İklim değişikliği ile mücadele konusunda yerel yönetimlerin çabalarının desteklenmesi amacıyla dünyada 7700’ün üzerinde, Türkiye’de ise sadece 11 belediyenin imza koyduğu Başkanlar Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors- CoM) 2015 yılında taraf olmuş ve 2020 yılına kadar sera gazı salımını %20 azaltmayı taahhüt etti.

Bu taahhüt kapsamında İzmir çapında ilk defa sera gazı envanteri içeren ‘İzmir İli Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’ hazırlandı. Sera gazlarının salım azaltımının sağlanması için enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme, yenilenebilir enerjilerin kullanımı, ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaştırılması, elektrikli araç ve otobüslerin kullanılması, yaya ve bisiklet ulaşımının payının arttırılması, kentsel dönüşüm sonucunda enerji etkin binalar yapılması ve katı atık sahasında oluşan gazlardan elektrik elde edilmesi gibi hedefler belirlendi.

Uluslararası yarışmada yer alan ülke ve şehirler;

Brezilya: Fortaleza, Belo Horizonte, Betim

Kanada: Vancouver, Edmonton, Yellowknife

Şili: Santiago, Valdivia, Independencia

Kolombiya: Monteria, Cali, Ibague

Guatemala: Guatemala city, Pachalum, La antigua Guatemala

Hindistan: Pune, Rajkot, Panaji

Endonezya: DKI Jakarta Province, Balikpapan city, Bogor city

Japonya: Yokohama, Tokyo

Malezya: Melaka, Kuala Lumpur, Shah Alam

Meksika: Guadalajara, Los Mochis

Pakistan: Karachi

Peru: Magdalena, Miraflores, San Isidro

Filipinler: San Carlos, Pasig, Makati

Güney Afrika: Cape town, Tshwane, eThekwini

İsveç: Umeå, Uppsala, Lund

Tanzanya: Dar Es Salaam

Tayland: Hat Yai, Yasothon

Türkiye: İzmir

Uganda: Kampala

Ekvador: Quito

Amerika Birleşik Devletleri (USA): Cleveland, Santa Monica, Oakland

Vietnam: Da Nang, Hoi An, Dong Ha