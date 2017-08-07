Türkiye’nin İlk 100 Mil Yarışı Tamamlandı

Tuz Gölü’nün sonsuz beyazlığında 28-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında 21K Tuz Gölü Yarı Maratonu, 42K Tuz Gölü Maratonu, 80K Tuz Gölü Ultra Trail ve Tuz Gölü 100 mil olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen ‘Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail’ spor tutkunlarının sınırlarını zorladı.

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