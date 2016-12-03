Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetler Arası Komitesinin 11. Oturumu Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da devam erdi. 28 Kasım-2 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen toplantıda ikisi çok uluslu olmak üzere toplam üç unsurumuz İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedildi:
Home › YEREL › Türkiye’den Üç Unsur İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine Kaydedildi
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