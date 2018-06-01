Türkiye’den 7 Yeni Miras Alanı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

UNESCO’nun 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında oluşturulan UNESCO Dünya Mirası Listesinde 2017 yılında Polonya’nın ev sahipliğinde Krakow’da gerçekleştirilen Dünya Mirası Komitesi 41. Oturumunda kabul edilen miraslarla birlikte 1073 miras alanı yer almaktadır. Türkiye’nin söz konusu listede 15’i kültürel, 2’si karma olmak üzere 17 miras alanı yer almaktadır.

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