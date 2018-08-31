Türkiye, Bu Yıl Doğal Kaynakları Dünyadan 21 Gün Önce Tüketti

İnsanlığın, dünyanın bize sunduğu 1 yıllık doğal kaynakları tükettiği gün olan Küresel Limit Aşım Günü, bu yıl dünyada 1 Ağustos, Türkiye’de ise 11 Temmuz olarak belirlendi. Buna göre, Türkiye bu yıl doğal kaynakları dünya ortalamasından 21 gün önce tüketti. Dünya için belirlenen 1 Ağustos tarihi ise, 1969 yılından bu yana en erken tarih olarak dikkat çekiyor. Bu tarih, doğanın bize 2018 boyunca kullanmamız için sunduğu kaynakları daha 7’inci ayın sonunda tüketmiş olduğumuz ve kalan 5 ayda 2019’un kaynak hakkından borç alacağımız anlamına geliyor.

Dünya üzerindeki yenilenebilir kaynak arzına karşılık, insanların bu kaynaklara yönelik talebinin nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymak için araştırmalar yürüten Küresel Ayak İzi Ağı’nın (Global Footprint Network) verileri, dünyamızın içinde bulunduğu kritik durumu gözler önüne serdi. Küresel Ayak İzi Ağı’na göre, insanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin, dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün olan Dünya Limit Aşım Günü bu yıl 1 Ağustos’ta gerçekleşti. 1969 yılından bu yana en erken tarih olan 1 Ağustos’tan itibaren insanlık 2019’un hakkından kaynak kullanmaya ve bir anlamda borçlanmaya başlayacak.

İnsanlık 1,7 dünya, Türkiye 1,9 dünya varmış gibi yaşıyor!

Dünya Limit Aşım Günü’nün 1 Ağustos olması insanlığın sanki 1 değil, 1,7 dünya varmış gibi tüketerek yaşadığını ortaya koyuyor. Bu tarih 2015 yılında 13 Ağustos, 2016’da 8 Ağustos, 2017’de ise 2 Ağustos olmuştu. Tarihin bu yıl sadece bir gün geriye gitmesi, kötüye gidişin biraz yavaşladığını göstermekle beraber, durumun kritik seviyelere geldiği ve kötü gidişatın devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Her ülkenin kaynak kullanım hızı farklı olduğu için Limit Aşım Günü ulusal bazda değişiklikler gösteriyor. Türkiye’nin ulusal limit aşım günü bu yıl 11 Temmuz oldu. Doğal kaynaklarının sağladığı 1 yıllık potansiyel 11 Temmuz’da tüketmiş olan Türkiye sanki 1,9 dünya varmış gibi yaşıyor.

Kaynakları sınırsız bir şekilde tüketmenin sonucunda tüm dünyada ormanlar yok oluyor, balık kaynakları tükeniyor, tatlı su sıkıntısı doğuyor, biyoçeşitlilik yitiriliyor. Aynı zamanda atmosferde artan karbondioksitin tetiklediği iklim değişikliği sonucunda ciddi kuraklıklar, felaket düzeyinde orman yangınları ve kasırgalar insanlık için ciddi tehditler oluşturuyor.

‘Böyle giderse gelecekte yaşanacak bir dünya kalmayacak’

WWF- Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli Dünya Limit Aşım Günü ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Kişisel olarak 1 Ağustos veya geçen yılın Küresel Limit Aşım Günü olan 2 Ağustos arasında hayatlarımızda bir farklılık görmeyebiliriz. Ama doğal kaynakların sınırsızca tüketilmesinin bedelini dünya ödüyor ve bu bedelden her bireyin payına bir şeyler düşüyor. İklim değişikliği, yaşanan orman yangınları, zamansız ve dengesiz yağışlar, aşırı sıcaklar, kuraklık ve seller gibi örnekler biricik gezegenimizde doğal kaynak bütçelerini aşmamızdan kaynaklanıyor. Geleceğin kaynaklarını kullanarak bugünü yaşamaya devam edersek, gelecekte yaşanacak bir dünya kalmayacak. Dünyayı hızlı tüketme alışkanlığımızı bırakmanın ve doğal kaynakları sürdürülebilir, sınırlı bir şekilde kullanmanın zamanı çoktan geldi. Hep birlikte bunu yapabilir, ülkemizde ve dünyada insanlığın sürdürülebilir ve müreffeh bir geleceğe sahip olmasını sağlayabiliriz.”

Bireylerin çevre dostu davranışları yaygın olarak benimsemesi önemli

Küresel Ayak İzi Ağı, kötü gidişatı durduracak 4 ana çözüm alanı öneriyor. Bunların başında kentlerde otomobil kullanımının azaltılması geliyor. Eğer dünya kentlerinde otomobil kullanımı %50 azalır, otomobillerle kat edilen mesafenin %30’u toplu taşıma araçlarıyla ve kalanı yürüyerek veya bisikletle kat edilirse Dünya Limit Aşım Günü 12 gün ileri gidebilir.

Enerji bir başka çözüm alanını oluşturuyor. İnsanlığın çevre üzerindeki karbon ayak izi %50 azaltıldığı takdirde Dünya Limit Aşım Günü 93 gün ileri gidecek.

Üçüncü çözüm alanını ise gıda tüketimi oluşturuyor. Eğer herkes gıda israfını %50 azaltır, diyetinde dünya ortalamasında kalori alırsa Dünya Limit Aşım Günü 38 gün ileri gidecek.

Son çözüm alanı nüfus kontrolüyle ilgili. Dünyadaki bütün aileler, gelecekte birer az çocuk dünyaya getirdikleri takdirde 2050 itibarı ile Dünya Limit Aşım Günü 30 gün ileri gitmiş olacak.