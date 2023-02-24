TÜMBİKON, Hadrianoupolis’in 8 Bin Yıllık Tarihine Işık Tuttu

Dergimizin 42. sayısına ‘Karadeniz’de Bir Zeugma Hadrianoupolis’ ismi ile kapak konusu olarak yer verdiğimiz, antik kente TÜMBİKON tarafından da tanıtım desteği sağlandı.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON), Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) ile birlikte Karabük ili, Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianapolis antik kentinin tanıtımına katkı sağlamak için 26-28 Ocak 2023 tarihleri arasında kapsamlı bir ‘basın gezisi’ düzenledi.

TÜMBİKON Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Akay’ın öncülüğü ve tüm yönetim kurulu kademelerinin katılımıyla gerçekleşen Hadrianapolis antik kenti tanıtım programına Eskipazar Kaymakamı Fuat Korkusuz ve Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez’in yanı sıra Karabük ili ve çevresinden birçok saygın isim katıldı.

Hadrianoupolis’e dair en güncel bilgileri sunduktan sonra heyete antik kenti gezdiren Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Hadrianapolis Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, 8 bin yıllık tarihi ile Hadrianapolis’in Türkiye ve dünya gündeminde hak ettiği yerini almasıyla birlikte yerelde sağlayacağı sosyal ve ekonomik katkıları hatırlattı.

TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Batı Karadeniz’imizin Zeugma’sı olarak bilinen Hadrianapolis antik kentinin, Batı Karadeniz Bölgesi ve Karabük’ün sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sunması, 8 bin yıllık geçmişinin geleceğine ışık tutması amacıyla saygın akademisyenlerimiz ve alanında uzman kişilerin katılımıyla alanda geniş çaplı değerlendirmeler ve incelemelerde bulunduk.

Antik kentin hak ettiği konuma ulaşması için TÜMBİKON olarak her türlü sorumluluğun bilincinde ve gayretinde olacağız. Programımıza teşriflerinden dolayı Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz’a, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez’e ve diğer tüm konuklarımıza şükranlarımı sunarım.”

TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay’ın yanı sıra, TÜMBİKON Genel Başkan Vekilleri; İ. Hayri Ülgen, Can Çobanoğlu, TÜMBİKON Konfederasyon Meclisi Başkanı Prof. Dr. M. Ertaç Ergüven, Disiplin Kurulu Başkanı Av. Doğuşcan Aygün, İcra Kurulu Başkanı Arif Ekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. Suat Gezgin, Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Prof. TÜMBİKON İcra Kurulu Başkan Vekilleri; Ayşe Çebi, Doç. Dr. Nur Ündey, Begüm Ülgen Sakin, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yasin Akça, TÜMBİAD Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Yurttaşer KARDERFED Başkan Vekili; Yunis Tünay, Başkan yardımcıları; Hilmi Kömü, Necmi Kandemir, KARDERFED Yönetim Kurulu Danışmanı ve Başkan Yardımcısı Zuhal Tabak ve dergimiz adına İsmail Şahinbaş katıldı.