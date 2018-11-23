Tilkinin Ölümü

Bu görüntüye Sakarya-Bilecik sınırında, Göynük Çayı kenarında bulunan Köprücek Köyü’nde, yolun ortasında denk geldim. Bu bölgede, Köprücek Köyü dışında, çayın diğer ucunda sadece Şehran yerleşimi var.

Tilkinin cansız bedenini görünce arabadan inip baktım. Acaba dedim kendime araç mı çarptı? Ama gördüğüm sahne çok daha vahim idi maalesef. Tilki tek kurşunla öldürülmüştü.

Düşündüm, tilki bunu hak etmek için ne yapmıştır diye? Tilki böylesine bir son için insanoğluna ne yapabilmiştir ki? Tilkinin yaşamdaki tek derdi karın doyurmaktır. Sadece karın doyurmak. Doğadaki tüm canlılar gibi, bir de zamanı gelince üremek.

İlahi kudretin kendisine verdiği görevi yerine getirmek içindir tüm çabası. Yaradanın verdiği canı böylesine vahşice kimin almaya hakkı var ki? Yaradılanı seven, yaradandan ötürü diyen insanlık nerede?