Slow Food Kastamonu ‘Yeryüzü Pazarı’ Açıyor

Kastamonu’da 2020 yılından beri faaliyet gösteren Slow Food (Yavaş Gıda) Birliği, ‘Yeryüzü Pazarı’ adı altında, iyi ve temiz tarım ürünlerinin ve bunlardan üretilen gıda ürünlerinin satıldığı doğrudan üretici pazarını açıyor.

Yeryüzü Pazarları, bütün dünyada Slow Food hareketinin çok önemli bir projesi ve bütün dünyada sadece 93 tane Yeryüzü Pazarı var. Türkiye’de Foça, İstanbul Şile ve Tarsus’tan sonra dördünce ‘Yeryüzü Pazarı’nı açmaya hak kazanan il Kastamonu oldu.

Yeryüzü Pazarı açılacak il veya bölgeler, üretim geleneklerine, ürünlerinin özgünlüğüne ve doğallığına göre titizlikle seçiliyor. Kastamonu böylece, Türkiye’deki 45 Slow Food şehri arasında dördüncü ‘Yeryüzü Pazarı’na sahip il olacak, dünyada da 94. olacak.

Slow Food’un temelinde yiyecekleri mevsiminde tüketmek, yerli tohum kullanmak, insan sağlığına zararlı yan ürünlerin ve tarım ilaçlarının kullanımından kaçınmak ve fazla yol kat etmemiş yiyecekleri tüketmek var.

‘Yeryüzü Pazarları’, sadece kendi ürettikleri ürünleri satan çiftçilerden oluşan uluslararası bir pazar ağıdır. Bu pazar ağında iyi, temiz, adil gıda ilkesine uygun olarak üretilmiş ürünler bulunuyor ve sadece mevsimsel, yöresel ve sürdürülebilir tarım metotları ile üretilmiş ürünler yer alıyor.

Yeryüzü pazarlarının sıkı prensipleri var:

1-Ürünler mutlaka yerel olmalı, iyi ve temiz tarımla üretilmiş olmalıdır. (ilaç, hormon kesinlikle kullanılmamalıdır)

2-Ürünler pazar yerine en fazla 40 km mesafeden getirilmiş olmalıdır.

3-İşlenmiş olanlar da temiz yöntemlerle işlenmiş olmalı, kimyasal kullanılmamalı, çevreyi kirletici yöntemler kullanılmamış olmalıdır.

4-Hayvansal ürünler, doğada doğal besinlerle beslenmiş olmalı ve ürünleri de temiz yöntemlerle işlenmiş olmalıdır.

5-Pazarın tüm fiziki şartları çevreci olmalı: kurulumunda ahşap, bez, kumaş, kâğıt, vb kullanılmalı, naylon poşet ve ambalaj kullanılmamalıdır.



Bir yereldeki ‘Yeryüzü Pazarı’, o yerin belediyesi, ticaret ve sanayi odası, ticaret borsası, ziraat odası gibi paydaşlarıyla ortaklaşa ve desteğiyle kurulur. Kastamonu ‘Yeryüzü Pazarı’ kuruluşunu, başta Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Borsası, Kuzey Anadolu kalkınma Ajansı, Kastamonu İl Tarım Müdürlüğü, tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, özel sektör temsilcileri, üreticiler desteklemektedir.

Kastamonu ‘Yeryüzü Pazarı’, 17 Haziran Cumartesi günü açılacak ve iki haftada bir Cumhuriyet Meydanı’nın anayol tarafında kurulacak. Bu konumda yer alması, şehre dışarıdan gelen turistlere de hitap etmesini sağlayacak, onların Kastamonu’nun temiz ve doğal ürünleriyle kolaylıkla buluşmasına yardımcı olacaktır. Slow Food Kastamonu Yeryüzü Pazarı kurucuları, tüm Kastamonuluları ve şehre gelecek ziyaretçileri, 2 haftada bir kurulacak ‘Yeryüzü Pazarı’na beklediklerini ifade ediyorlar.





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