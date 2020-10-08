Sırtçantam Dergisi ve Fotoğraf Üzerine Bir Söyleşi

Dergimizin Yayın Yönetmeni İsmail Şahinbaş, Artı TV’de canlı olarak yayımlanan Nazım Alpman ile Gün Başlıyor programına konuk oluyor. 9 Ekim Cuma günü saat 09.00’da başlayacak program internet üzerinden de takip edilebilir.