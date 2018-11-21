Dünyanın en derin, en saf ve temiz suyuna sahip, en zengin ve olağanüstü tatlı su faunasına sahip gölü hangisidir? 1996 yılında çevresi ile beraber, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınarak korunan başka göl var mıdır?
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