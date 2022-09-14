Samanlı Ormanları Güz Fotoğraf Turu

Marmara Denizi’nden Sakarya Nehri’ne kadar uzanan Samanlı Dağları’nın kuzeyi güz mevsiminde çok bilinmeyen bir renk cümbüşüne bürünür. Bu renk cümbüşünden Yuvacık Barajı Havzası’nın üst kesimleri, Kirazdere Vadisi ve dağların sırtı nasibini alır. Kasım ayının ikinci haftasında tüm ağaçlar en güzel renklerini sunuyor. Samanlı ormanlarının en renkli döneminde yapacak olduğumuz bu etkinlik tamamen görüntü toplamak üzerine planlanmıştır.

Program

11 Kasım Cuma

Kocaeli’ne varmak için yola tek bir noktadan çıkacağız. Kadıköy Evlendirme Dairesi’nden saat 22.00’da başlayacak yolculuk gece yarısı Karaaslan Kamping’de sona erecek. Dönüşte Gebze’den başlayarak Kadıköy Evlendirme Dairesi, Mecidiyeköy ve İncirli duraklarına uğrayacağız.

12 Kasım Cumartesi

Şömine başındaki kahvaltının ardından Menekşe Yaylası’na doğru yola çıkacağız. Samanlı ormanlarının renkliliği, derin vadi içlerine sızan ışık, dallar, yapraklar ve mantarlar görüntülenmek için bizleri beklemekte. Küçük bir yürüyüşle Soğukdere Vadisi’ne yürüyüp Kirazdere’yi oluşturan su kollarından biri olan Soğukdere Vadisi’nin derin yapısını güz mevsiminde görme imkânı bulacağız.

13 Kasım Pazar

Yine şömine başındaki kahvaltının ardından Kayaüstü Yaylası’nın doğusundan yaylaya sarı-kızıl bir yürüyüşe çıkacağız. Bu kısa yürüyüşte orman içi patikanın renkliliği, yaylanın kızıl hali ve İzmit Körfezi’nin kuş uçumu görünümü bizleri beklemekte.

Detaylar

Bu etkinlik; Samanlı ormanlarının güz mevsimini belgelemek amacı taşıyan fotoğrafçı gezginler için düzenlenmiştir. Tüm etkinliklerin zamanlaması, ışığın en uygun olduğu zaman dilimine göre ayarlanmıştır. Etkinliğimizde kısa yürüyüşler bulunmaktadır.

Etkinliğe katılmadan önce makine pilleri ve kartlarını kontrol etmekte yarar var. Bölgede makinemize uygun pil ve kart bulmak zor olabilir.

Samanlı ormanları bol yağış alan bir bölgedir. Buna uygun kıyafetler alınmasında yarar var. Samanlı ormanlarında yürümeden fotoğraf çekilmeyeceği için de bu amaca uygun eşyalar bulundurmakta yarar var.

Tur bedeline bölgeye ana ulaşım, bölgede ara ulaşımlar, TP konaklama (İki gece konaklama, iki kahvaltı ve bir akşam yemeği) ve rehberlik dâhildir. Cumartesi ve Pazar günü kumanya hazırlanacaktır. Konaklama, Yuvacık Karaaslan Kamping’de bulunan bungalovlarda iki kişi kalacak şekilde ayarlanmıştır.

Son Başvuru Tarihi

28 Ekim 2021 Cuma günü

Tur Bedeli

3.500 TL’dir (KDV Dâhil)

Trekking Travel (TÜRSAB 5239)

İletişim adreslerimiz

trekking@trekking.com.tr

sirtcantam@sirtcantam.com.tr

0 (212) 245 79 66