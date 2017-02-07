‘Sakin Şehir’ Sayımız 14 Oldu

Uluslararası Cittaslow Birliği’ne (Sakin Şehirler), Artvin’in Şavşat İlçesi’nde yapılan toplantıda üç ilçe daha ilave edildi. Toplantıya Uluslararası Cittaslow Birliği Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, Seferihisar Belediye Başkanı ve Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı aynı zamanda Cittaslow Türkiye Koordinatörü olan Tunç Soyer ve Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Kösem de katıldı.

Uluslararası belediyeler birliği hareketi (Cittaslow) 28 ülkeden, 182 üyeye sahip. Ülkemizde ‘Sakin Şehir’ olarak bilinen bu birliğe girmek için çevre, altyapı ve sosyal alanlarda 70 kriteri yerine getirmek gerekiyor.

Bu kriterleri yerine getiren ve nüfusu 50 binin altında olan Bolu’nun Göynük, Sinop’un Gerze ve Isparta’nın Eğirdir ilçeleri Sakin Şehir unvanı almaya hak kazandılar.