Sagalassos ve Ağlasun Ayşafağı

İçerisinde bulunduğum tur otobüsü Ağlasun’dan Sagalassos’a doğru yolu kıvrım kıvrım tırmanırken, Hasan Hüseyin Korkmazgil’in ‘Ağlasun Ayşafağı’ şiir kitabı geldi aklıma. Yıllar evvel şair ile Ağlasunlu Azime Hanım’ın tutkulu aşkı canlanıverdi gözümde. “Ağlasun dedikleri bir yaşlı çınar / iki kerpiç dağ başında / bir tenha pınar…” bir coğrafyada olduğumu hatırladım.

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