Safranbolu’da ‘Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi’ Başladı

Safranbolu Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Platformu (SUDA) işbirliği ile yürüttüğü ‘Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi’ Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde (27 Temmuz 2023) yapılan açılış ile başladı.

Programa Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, SUDA Başkanı Serdar Karadağ, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim üyesi ve ‘Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi’ yürütücüsü Prof. Dr. Gülden Erkut, Kentsel ve Kırsal Kalkınma Platformu (SUDA) platformu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler, Sürdürülebilir Kültür Turizmi, Yaşam Kalitesi ve Sosyal Kapsama, Afetlere Dayanıklı Kentleşme, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği, Kadın Girişimciliği konuları ile altı başlık altında buluşan projenin Safranbolu’da yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artması hedefleniyor.

Elif Köse: “Kentin ve halkın ihtiyaçlarını, isteklerini en doğru biçimde kurgulayarak kaynak bulacağız’’

Leyla Dizdar Kültür Merkezi’ndeki toplantının açılışında konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaşam kalitesini önceleyen, halkın kararların bir parçası olduğu çok daha güçlü ve hayat dolu bir Safranbolu için birlikte hareket edeceklerini söyledi.

“Korumanın başkentini hep birlikte korurken ve geleceğe aktaracak, zamanın ruhuyla sahip olduğumuz mirası harmanlayacak ve kentlilik bilincimizle dünyaya örnek olacağız. Tarımdan afetlere, yaratıcı endüstrilerden kadın girişimciliğine altı farklı başlık altındaki toplantılarda sağlayacağınız katkılarla kapsamlı bir çalıştayın da yolunu açacağız. Böylece kentin ve halkın ihtiyaçlarını, isteklerini en doğru biçimde kurgulayarak kaynak bulacağız. Odak grup toplantılarının ardından yapılacak çalıştaydan çıkacak sonuçların Safranbolu’yu geleceğe taşıyacağına inanıyorum.”

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi ve ‘Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi’ yürütücüsü Prof. Dr. Gülden Erkut da altı başlık altında farklı odalarda, odak toplantılarının yapılacağını ve yeni fikirlerin ortaya çıkarılacağını ifade etti.

SUDA Başkanı Serdar Karadağ : “Safranbolu’da çalışmaktan çok keyif aldık. Bugünkü çalışma aslında bir sürecin başlangıcı.’’

SUDA Başkanı Serdar Karadağ toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Ağırlıklı olarak yerel yönetimlerle çalışıyoruz. Safranbolu’da çalışmaktan çok keyif aldık. Bugün yapacağımız çalışma aslında bütün bu stratejinin olgunlaşması, projelerin belli bir noktaya gelişmesi ve yeni proje fikirlerinin ortaya çıkması için çok önemli. Prof. Dr. Gülden Erkut’un yönetiminde çok müthiş bir ekiple bir hazırlık yapıldı. Bugünkü çalışma aslında bir sürecin başlangıcı” dedi.

Konuşmaların ardından Safranbolu’yu ilgilendiren kültürel ve yaratıcı endüstriler, sürdürülebilir kültür turizmi, yaşam kalitesi ve sosyal kapsama, afetlere dayanıklı kentleşme, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği ile kadın girişimciliği konularının ele alındığı odak grup toplantıları yapıldı.

Çıkan sonuçların ardından çalıştay yapılacak.